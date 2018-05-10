Обладатель Кубка России «Тосно» подарил европейскую интригу

Глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин объяснил ситуацию с еще одним еврокубковым местом России в следующем сезоне:

— Александр Александрович Алаев (генеральный директор РФС — прим.ред.) уже всё сказал. Футбольный клуб «Тосно» просрочил все сроки подачи заявки на лицензирование для участие в еврокубках. Таким образом, клуб ни коим образом не сможет принять участие в групповом этапе Лиги Европы.

Таким образом, еще одну путевку в Европу может получить клуб, занявший шестое место в завершающемся 13 мая чемпионате РФПЛ, который получит лицензию УЕФА.



Сейчас шестым с 40 очками идет ФК «Уфа». На очко отстает тульский «Арсенал» и на два — грозненский «Ахмат». Также «динамовцы» Москвы имеют теоретические шансы на шестое место (37 очков).



Напомним, «Тосно» обыграл в финале Кубка России курский «Авангард» (2:1), в полуфинале сенсационно выбив прошлогоднего чемпиона России московский «Спартак».



А 13 мая ему, волею жребия, встречаться в Уфе с «горожанами» и у него два варианта развития событий — напрямую вылететь в ФНЛ, или попасть еще в стыковые матчи для сохранения прописки в Премьер-лиге.



