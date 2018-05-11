Российская певица Юлия Самойлова не попала в финал «Евровидения»

Российская певица Юлия Самойлова не прошла в финальную стадию песенного конкурса «Евровидение», который проходит в Португалии. Это стало известно после голосования по итогам второго полуфинала.

В финал «Евровидения-2018» вышли Сербия, Молдавия, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Голландия.



В полуфинале конкурса Юлия Самойлова исполнила песню «I Won't Break». Композиция сопровождалась выступлением танцоров балета «Тодес».

Финал «Евровидения» состоится 12 мая.



Напомним, что по итогам первого полуфинала в решающую стадию 63-го Международного песенного конкурса «Евровидение» вышли участники из Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.