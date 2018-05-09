В Лиссабоне определили первую десятку финалистов «Евровидения»

По итогам первого полуфинала музыкального состязания «Евровидение-2018», который прошел в Лиссабоне, была определена первая десятка финалистов конкурса. Всего в нем было представлено 19 участников.

В финал 63-ого Международного песенного конкурса «Евровидение» вышли участники из Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О'Шонесси), передает ТАСС.



Представительница России Юлия Самойлова выступит с песней «I Won't Break» во втором полуфинале, который пройдет в столице Португалии 10 мая. Вместе с ней за выход в решающую стадию конкурса сразятся исполнители из 17 стран.



Финал «Евровидения» состоится 12 мая.



Напомним, что победителем прошлогоднего «Евровидения», которое проходило в Киеве, стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.