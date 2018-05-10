Цезарь Навас: «Карадениз — это большая потеря для клуба»

Защитник «Рубина» Цезарь Навас рассказал о своем будущем в казанском клубе.

— Матч не будет последним для вас? Не покинете клуб после окончания сезона?

— На самом деле, не хотелось бы говорить об этом перед таким важным матчем. Так что узнаете все после этой игры.

— А в чем важность матча?

— Ну понятно, что с точки зрения турнирной таблицы для нас никакой разницы уже нет. Но в любом случае профессиональный футболист должен всегда выходить и отстаивать свою честь на поле, играть для болельщиков и показывать свой уровень.

— Будете еще как-то провожать Карадениза после игры в Краснодаре?

— С Караденизом попрощались красиво на домашнем матче. Но он все еще является игроком «Рубина», и думаю, что получит какое-то количество игровых минут в последнем матче. Все мы понимаем, что для клуба это очень серьезная потеря.

— Можно пару слов о Караденизе как о человеке и что лично для вас значит его уход?

— В первую очередь он является душой нашей команды, одним из лидеров нашей раздевалки. И это тот человек, который всегда отдавался по максимуму как на тренировках, так и в матчах. Это большая потеря для нас и для меня лично. У нас всегда были прекрасные отношения. Карадениз является тем человеком, который принес в Казань столько успехов, все чемпионства и все победы.

— Будете удивлены, если увидите Карадениза в тренерской бригаде «Рубина»?

— Карадениз, в принципе, уже получил лицензию, которая позволяет ему тренировать. Было бы очень красиво, если он продолжит свою карьеру в тренерском штабе и будет продолжать писать свою историю в «Рубине».

— Может, его уже представили как тренера? Поделитесь инсайдом.

— Если честно, не знаю, — цитирует Наваса корреспондент «Реального времени».

