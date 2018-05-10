Центробанк не планирует менять законодательство РФ для развития исламских финансов

Банк России не видит необходимости вносить изменения в действующее законодательство России для развития исламских финансов.

«Возникает проблема при изучении вопроса, надо ли менять законодательство РФ для того, чтобы действовали исламские финансы. Наша точка зрения такая: действующее российское законодательство вполне допускает использование (таких фининструментов)», — заявил зампредседателя ЦБ Александр Торшин.

Отмечается, что в Банке России уже три года действует рабочая группа по вопросу развития исламских финансов. При этом в области исламских финансов был открыт целый ряд направлений, в том числе международное сотрудничество Центробанка, «Внешэкономбанка» и Сбербанка с Исламским банком развития.

Ранее гендиректор группы Исламского Банка Дубая Аднан Чилван и вице-президент группы Исламского банка развития Замир Икбаль предложили России и Татарстану брать пример по активному развитию исламских финансов с Великобритании, где под них даже меняют законодательство. Подробно о том, как проходит KazanSummit, — в материале «Реального времени».

