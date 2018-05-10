В России могут ввести ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции
В Госдуму внесли законопроект о введении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госдумы.
Согласно проекту закона, административная ответственность будет установлена за вовлечение несовершеннолетних граждан в несанкционированные публичные акции, включая митинги, шествия, собрания, демонстрации и пикеты. При этом новая норма будет применяться в случаях, когда действия лица, к которому она применяется, не содержат уголовно наказуемых деяний.
Нарушителей предлагается штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и наказывать обязательными работами сроком до 100 часов, также предусмотрен административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.
Законопроект был разработан группой депутатов от фракции «Единая Россия»: Аленой Аршиновой, Анатолием Выборным, Ольгой Окуневой и Евгением Ревенко.
Ранее кабмин России внес в Госдуму законопроект, который предлагает штрафовать за нарушение запрета на торговлю санкционными товарами.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсантъ», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
«Реальное время» также осуждает любые формы притеснения журналистов, призывает депутатов разобраться в случившемся, а до того момента будет маркировать все новости из Госдумы специальной справкой о скандале со Слуцким.
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