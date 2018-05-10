В России могут ввести ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции

В Госдуму внесли законопроект о введении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госдумы.



Согласно проекту закона, административная ответственность будет установлена за вовлечение несовершеннолетних граждан в несанкционированные публичные акции, включая митинги, шествия, собрания, демонстрации и пикеты. При этом новая норма будет применяться в случаях, когда действия лица, к которому она применяется, не содержат уголовно наказуемых деяний.

Нарушителей предлагается штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и наказывать обязательными работами сроком до 100 часов, также предусмотрен административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Законопроект был разработан группой депутатов от фракции «Единая Россия»: Аленой Аршиновой, Анатолием Выборным, Ольгой Окуневой и Евгением Ревенко.

Ранее кабмин России внес в Госдуму законопроект, который предлагает штрафовать за нарушение запрета на торговлю санкционными товарами.