Прокуратура арестовала имущество казанского «Ленд-инвест» за неуплату налогов

Прокуратура санкционировала арест имущества казанской компании «Ленд-инвест», которая занимается управлением ценными бумагам.



Отмечается, что арест произведен в связи с неуплатой налогов на сумму 1,5 млн рублей, передает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выручка «Ленд-инвест» в 2016 году составила 1,65 млн рублей, в 2015-м — 29,58 млн руб., в 2014-м — 101,54 млн руб. Компания получила чистую прибыль в 50 тыс., 12 тыс. и 7,8 млн руб. соответственно.

ООО «Ленд-инвест» основано в 2012 году. Учредителями общества являются исполнительный директор Федерации автоспорта Татарстана Рафаэль Багаутдинов, директор спортивно-технического клуба «Тимерхан» Елена Янова, а также ООО «Инвестиции и консалтинг» — дочерняя компания «Финансовой корпорации «Тимерхан».

Ранее подконтрольное «Ак Барс холдингу» ООО «Ленд-Инвест» не смогло отсудить у «ТФБ-Актива» 619 млн рублей долгов.