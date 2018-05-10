Альберт Яруллин: «В армейские команды не пойду даже за большие деньги и гарантию места в сборной»

Воспитанник «Ак Барса» Альберт Яруллин, ставший в составе казанской команды обладателем Кубка Гагарина в прошедшем сезоне, поделился с «Реальным временем» секретом успеха оборонительных действий команды, а также о своих приоритетах в карьере.

— Все эксперты и болельщики отмечают очень организованную оборону «Ак Барса». Что такого делает с вами Билялетдинов?

— Опять же это командные действия. Мы друг другу на льду всегда подсказываем. Если ты что-то не так сделаешь, тебе тут же «подкрикнут», и становишься на нужное место. И через работу, конечно. Мы все игровые моменты нарабатываем, в том числе и дисциплину каждого игрока.

— Нет опасности, что «Ак Барс» в следующем сезоне не будет иметь мотивации, чтобы вновь идти к трофею?

— Я так не думаю. Сравним со смешанными единоборствами: если боец забирает пояс, он не считается чемпионом, пока не защитит титул. Естественно для нас будет мотивацией доказать, что это была не случайность.



— А каковы твои планы? Допустим, если армейские клубы пригласят тебя, пообещав большую зарплату и место в сборной, ты подумаешь?

— Вообще, это неправильная ситуация, когда зовут под предлогом «тогда ты будешь попадать в сборную». Но у меня в приоритете будет все равно родной клуб. Даже за меньшие деньги.



Напомним, что в состав сборной России для подготовки на чемпионат мира в Дании были вызваны четыре хоккеиста «Ак Барса»: Владимир Ткачев, Станислав Галиев, Василий Токранов и Альберт Яруллин. Ни один хоккеист в окончательный список не попал.