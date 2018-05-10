Альберт Яруллин: «Хватит пока с Малкина кубков, надо и Саше Овечкину шанс дать»

В эксклюзивном интервью «Реальному времени» защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал, за кого переживает в плей-офф Кубка Стэнли.

— Ты ведь следишь за НХЛ? Есть шанс у «Вашингтона» и Овечкина наконец-то преодолеть заколдованный второй раунд?

— «Питтсбург» действительно очень мощная команда. Но и «Вашингтон» хорош. Само собой, болею за «Кэпиталс», чтобы они наконец-то прошли этот раунд. Надеюсь, выиграют. (Интервью состоялось до окончания серии «Вашингтон» — «Питтсбург» (4-2), — прим. ред.)

— То есть ты больше за Овечкина переживаешь, чем за Малкина?

— Малкин вообще суперигрок, что-то невероятное там делает. Да и Кросби супер. Они показывают это на протяжении долгого времени. Два последних кубка выиграли. Надо уж и Саше [Овечкину] дать шанс выиграть, хватит «пингвинам» пока. Потом еще выиграют.



Напомним, что «Вашингтон» преодолел вторую стадию плей-офф впервые за 19 лет. В трех предыдущих противостояниях «Питтсбурга» и «Вашингтона» в следующую стадию проходила пенсильванская команда.