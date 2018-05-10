За нарушение антитабачного закона россиян оштрафовали на сумму более 30 миллионов рублей

С начала года в РФ за нарушение требований антитабачного закона россиян оштрафовали на сумму более 30 млн рублей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что к административной ответственности привлечен 2 671 нарушитель. «В их числе 763 гражданина, 1 039 работников организаций-продавцов табачной продукции, 278 индивидуальных предпринимателей, 591 юридическое лицо», — отмечает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы поддержал законопроект о создании в аэропортах специальных изолированных помещений для курения. В документе поясняется, что Россия 10 лет назад присоединилась к конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, в соответствии с которой принят антитабачный закон. Однако в этой конвенции нет положений, которые бы запрещали курить в здании аэропорта или вблизи него, указали в комитете ГД.