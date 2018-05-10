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СМИ: ВВС Израиля нанесли удар по Сирии

05:59, 10.05.2018
СМИ: ВВС Израиля нанесли удар по Сирии
Фото: ru.wikipedia.org / mfa.gov.il

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в международном аэропорту Бейрута.

Сирийские ПВО, «отреагировавшие на враждебные израильские ракетные удары», уже сбили «десятки» ракет. Однако некоторые их них все же попали в цель и, в частности, уничтожили одну из радиолокационных станций, передает «РБК» сообщение местного канала.

Напомним, накануне Дня Победы, 8 мая, израильские военные нанесли удар по территориям к югу от Дамаска. ПВО Сирии тогда успешно отразила нападение с воздуха.

Происшествия
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