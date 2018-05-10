СМИ: ВВС Израиля нанесли удар по Сирии

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в международном аэропорту Бейрута.

Сирийские ПВО, «отреагировавшие на враждебные израильские ракетные удары», уже сбили «десятки» ракет. Однако некоторые их них все же попали в цель и, в частности, уничтожили одну из радиолокационных станций, передает «РБК» сообщение местного канала.



Напомним, накануне Дня Победы, 8 мая, израильские военные нанесли удар по территориям к югу от Дамаска. ПВО Сирии тогда успешно отразила нападение с воздуха.