Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Израильские военные нанесли удар по территориям к югу от Дамаска. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сирийское телевидение.

Уточняется, что атака израильских сил была направлена на район Кисва. Тем не менее, ПВО Сирии успешно отразила нападение с воздуха.

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) эти сообщения комментировать отказались.

Ранее Израиль привел войска в состояние повышенной боеготовности, развернул систему ПВО и приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах. На такое решение власти страны пошли после «аномальной активности» иранских войск в Сирии.