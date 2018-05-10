Акция «Бессмертный полк» в России собрала рекордные 10,4 млн человек

В акции «Бессмертный полк» по всей России приняли участие более десяти миллионов человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

«В рамках акции „Бессмертный полк" по всей России состоялось более 2,9 тыс. мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли 10 млн 400 тыс. человек», — отметила она.



В прошлом году в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 8 млн человек.

Добавим, что в Республике Татарстан в акции «Бессмертный полк» приняли участие 363 тыс. человек. В Казани в рядах «Бессмертного полка» прошли 165 тысяч человек.