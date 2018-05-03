КАМАЗ в 2017 году потратил на модернизацию более 14 млрд рублей

ПАО «КАМАЗ» в 2017 году потратило на модернизацию и освоение новых технологий 14,3 млрд рублей. Об этом говорится в финансовых итогах за 2017 год по МСФО.

При этом консолидированная выручка превысила 156 млрд рублей, чистая прибыль составила почти 3,5 млрд рублей. Прибыль по сравнению с 2016 годом выросла на 656 млн рублей и достигла 3,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Показатель EBITDA за указанный период составил 10,8 млрд руб. (АППГ — 6,15 млрд рублей). Рентабельность по EBITDA выросла до 6,8% в сравнении с 4,6% годом ранее.

На внутренних и внешних рынках были реализованы 38 192 грузовика, что на 11% больше по сравнению с 2016 годом. Доля ПАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т по итогам 2017 года составила 45%.

Напомним, что по итогам I квартала 2018 года ПАО «КАМАЗ» получило чистый убыток по РСБУ в размере 214,9 млн рублей против 34,4 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

