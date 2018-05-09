Глава Роскомнадзора заявил, что с ним «запросто» можно связаться в Telegram

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в беседе с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко сообщил, что с ним можно связаться в Telegram.

Уточняется, что разговор произошел на Параде Победы. Доренко задал руководителю Роскомнадзора вопрос: «Могу ли я написать вам сообщение в Telegram?» Жаров ответил: «Запросто».

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google.



Накануне Telegram обжаловал решение Верховного суда России о законности предписания ФСБ раскрывать данные.