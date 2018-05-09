«Нижний Новгород» — «Автодор»: комментарии после баскетбольной битвы

Главный тренер саратовского «Автодора» Евгений Пашутин прокомментировал итоги гостевого матча регулярного первенства Единой лиги ВТБ против БК «Нижний Новгород»:

— Как и ожидалось, игра получилась сложной. Матч был очень важен для обеих команд. У хозяев на кону стояло попадание в плей-офф, мы же продолжаем сражаться за 5-е место.На выезде нам следует действовать более хладнокровно, играть головой, а не эмоциями. Получили хорошую пищу для размышлений, чтобы подготовиться к заключительному матчу регулярного чемпионата в Астане и играм навылет, где нас ожидает жесткая мужская борьба. Мы должны достойно выглядеть в серии плей-офф и дать бой любому противнику. Поздравляю «Нижний Новгород» с победой. Сегодня они были лучше и заслуженно выиграли.



Зоран Лукич, главный тренер «Нижнего Новгорода»,считает, что его команде повезло:

— Хуже такой победы может быть только поражение. К сожалению, в течение игры мы не выполнили часть договоренностей. При этом игроки понимали, что нужно делать, но вовремя не реагировали на ситуацию. Если бы мы действовали так, как запланировали, то легко избежали бы такой концовки и не заставляли бы нервничать ни себя, ни болельщиков. Победить сегодня нам помогла удача. Я не любитель удачи, но что поделать. В любом случае, мы рады, что попали в плей-офф.

Напомним, драматичный поединок в Нижнем Новгороде принес победу хозяевам площадки — 84:82.

