БК «Нижний Новгород» одолел «Автодор» и гарантировал себе место в плей-офф Единой лиги

Нижегородский баскетбольный клуб одержал домашнюю победу над саратовским «Автодором» в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ и гарантировал себе участие в плей-офф.



Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 84:82 (24:23, 23:18, 16:23, 21:18). Больше всех очков в составе нижегородцев заработал Стеван Еловац, набравший 27 очков. В составе «Автодора» самым результативным стал экс-форвард казанского УНИКСа Коти Кларк, на счету которого 21 очко.



После этой победы «Нижний Новгород» занимает 7-е место с девятью победами в 23 играх Единой лиги. «Автодор», прервавший серию из четырех побед, остался на пятой строчке, выиграв 13 матчей из 23.

12 мая «Нижний Новгород» примет на своем паркете «Локомотив-Кубань». «Автодор» сыграет в гостях с «Астаной».