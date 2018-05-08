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БК «Нижний Новгород» одолел «Автодор» и гарантировал себе место в плей-офф Единой лиги

22:08, 08.05.2018

Нижегородский баскетбольный клуб одержал домашнюю победу над саратовским «Автодором» в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ и гарантировал себе участие в плей-офф.

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 84:82 (24:23, 23:18, 16:23, 21:18). Больше всех очков в составе нижегородцев заработал Стеван Еловац, набравший 27 очков. В составе «Автодора» самым результативным стал экс-форвард казанского УНИКСа Коти Кларк, на счету которого 21 очко.

После этой победы «Нижний Новгород» занимает 7-е место с девятью победами в 23 играх Единой лиги. «Автодор», прервавший серию из четырех побед, остался на пятой строчке, выиграв 13 матчей из 23.

12 мая «Нижний Новгород» примет на своем паркете «Локомотив-Кубань». «Автодор» сыграет в гостях с «Астаной».

СпортБаскетбол
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