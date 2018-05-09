МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре

МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре с 18 часов 9 мая до 18 часов 10 мая.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», завтра ночью и днем местами на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается усиление северного ветра до 16 м/с.

Напомним, что сегодня, 9 мая, в Республике Татарстан, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха днем по республике составит от +11°С до +16°С.