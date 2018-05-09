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В Татарстане 9 мая ожидаются дожди с грозами и до +16°С

05:36, 09.05.2018
В Татарстане 9 мая ожидаются дожди с грозами и до +16°С
Фото: скриншот tatarmeteo.ru

Сегодня, 9 мая, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, возможна гроза.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +6 до +11 градусов. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +11°С до +16°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +13°С до +15°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +13°С до +16°С.

Общество Татарстан
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