Ракетные комплексы «Искандер» впервые приняли участие в параде Победы в Чите

В параде Победы в Чите приняли участие более 1,6 тыс. человек и 40 единиц военной техники. Впервые по центральной площади города проехали ракетные комплексы «Искандер-М».



«Торжественным маршем по читинской площади им. Ленина прошли свыше 1,6 тыс. человек, из которых около 1,2 тыс. — военнослужащие Восточного военного округа. В составе механизированной колонны по площади проехало свыше 40 единиц техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-300, „Стрела-10“ и „Бук“, противотанковые ракетные комплексы „Штурм-С“, танки Т-72Б, гаубицы „Мста-Б“. Впервые в параде участвовали ракетные комплексы „Искандер“, — цитирует представителя ВВО ТАСС.



Напомним, в Казани марш пройдет на площади Тысячелетия. В нем примут участие около двух тысяч военнослужащих и воспитанников кадетских классов.