Трамп официально объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Прямую трансляцию вел телеканал CNBC.

«Это соглашение в интересах только одной страны, и его не надо было заключать», — сказал Трамп.



Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был заключен в 2015 году между несколькими странами.

Кроме Ирана подписи по сделке поставили Россия, США, Британия, Китай, Германия и Франция. В рамках программы Иран отказался от развития военной ядерной программы в обмен на постепенную отмену международных экономических санкций.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о своем решении по ядерной сделке с Ираном во вторник, 8 мая.