Трамп объявит о решении по ядерной сделке с Ираном 8 мая

Президент США Дональд Трамп объявит о своем решении по ядерной сделке с Ираном во вторник, 8 мая. Об этом он написал на странице в Twitter.

«Я объявлю о своем решении по сделке с Ираном завтра в Белом доме в 14.00 (21.00 мск)», — сказано в сообщении.



Ранее Трамп неоднократно выражал свое недовольство ядерным соглашением между Ираном и «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия).



Напомним, что накануне адвокат президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, заявил о желании американского лидера «сменить режим» в Иране.