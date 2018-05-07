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Трамп объявит о решении по ядерной сделке с Ираном 8 мая

23:56, 07.05.2018
Трамп объявит о решении по ядерной сделке с Ираном 8 мая
Фото: commons.wikimedia.org / Гейдж Скидмор

Президент США Дональд Трамп объявит о своем решении по ядерной сделке с Ираном во вторник, 8 мая. Об этом он написал на странице в Twitter.

«Я объявлю о своем решении по сделке с Ираном завтра в Белом доме в 14.00 (21.00 мск)», — сказано в сообщении.

Ранее Трамп неоднократно выражал свое недовольство ядерным соглашением между Ираном и «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия).

Напомним, что накануне адвокат президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, заявил о желании американского лидера «сменить режим» в Иране.

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