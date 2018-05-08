Минниханов 8 и 9 мая встретится со спикерами KazanSummit 2018

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 8 и 9 мая проведет встречи со спикерами X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Об этом сказано в плане мероприятий президента РТ.

Сегодня состоится встреча Минниханова с членом правящей семьи эмирата Дубай шейхом Ахмедом бен Дальмуком Джумой Аль Мактумом.

Завтра, 9 мая, ожидается прибытие в Республику Татарстан генерального секретаря Организации Исламского сотрудничества Юсефа Аль-Осеймина и министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов султана бен Саида Аль-Мансури. Их лично будет встречать президент РТ.

В этот же день Минниханов проведет переговоры с Юсефом Аль-Осеймином и встретит министра торговли и инвестиций Королевства Саудовская Аравия, сопредседателя Совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Маджеда Аль-Кассаби.

Отметим, что юбилейный десятый KazanSummit пройдет в Казани с 10 по 12 мая 2018 года. Его основной темой станут исламские инвестиции в контексте международных экономических отношений.