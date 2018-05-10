X Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit»

В 2018 году Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit» пройдет в десятый раз. Юбилейный десятый KazanSummit, пройдет в Казани с 10 по 12 мая 2018 года.

На протяжении десяти лет площадка в Казани собирала представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов, а также нахождения экспертных ответов на самые острые вопросы.



Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов назначен председателем Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». В рамках деятельности группы подготовку KazanSummit 2018 ведет Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан.



Основной темой KazanSummit 2018 станут исламские инвестиции в контексте международных экономических отношений.



На юбилейном Саммите планируется проведение как новых тематических сессий, так и ставших традиционными панелей: Казанского форума молодых предпринимателей, Конференции молодых дипломатов и Делового завтрака «Сбербанка».



В современных реалиях и быстро меняющихся международных процессах страны вынуждены искать надежных экономических партнеров. Ввиду меняющегося политического курса Российской Федерации сотрудничество с исламскими странами видится все более перспективным. Саммит может стать платформой для поиска новых клиентов и деловых партнеров, а также продемонстрировать инвестиционный потенциал и экономические возможности Республики Татарстан как быстроразвивающегося динамичного региона.



В 2017 году мероприятие посетили более 2600 представителей 53 стран мира. Среди высокопоставленных гостей были представлены послы 12 государств, Государственный министр ОАЭ по стандартизации и метрологии Рашид бин Ахмад бин Фахад, Заместитель министра экономики ОАЭ Абдулла Аль Салех, представитель Правительства Бахрейн, Член королевской семьи Аль Халифа Хамадбин Ибрахим, Председатель комитета по законодательству и нормам Меджлиса Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Руководитель Всемирной Ассоциации Агентств Инвестиционного Развития WAIPA Бостьян Скалар, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов, Председатель «Внешэкономбанк» Сергей Горьков, Заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк», руководитель рабочей группы «Партнерский банкинг» Олег Ганеев.



Дополнительная информация о мероприятии доступна на сайте.