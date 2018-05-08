Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов: 6-е место будет историческим для нашего клуба

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал уфимским СМИ результат матча 29-го тура чемпионата РФПЛ между «Рубином» и «Уфой»:

— С «Рубином» на его поле сыграть — это шикарный результат, считаю. Впереди у нас 13-го числа игра с «Тосно», которому терять нечего. Поэтому и мы будем стараться победить. Приглашаем болельщиков на матч, я думаю, будет очень хорошая игра! И «Тосно», и Курск заслужили играть в Лиге Европы, а там посмотрим — всякое случается. Наша задача — занять шестое место. Это будет историческое место для нашего клуба.

Напомним, казанский и уфимский клуб сыграли вчера вничью — 0:0. «Уфа» набрала 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента — тульский «Арсенал» на очко. «Рубин» с 37 очками на 11-м месте.

