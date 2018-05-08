В России с 2019 года появятся экотехнопарки для переработки мусора

В России с 2019 года появятся экотехнопарки, в которых будут сортировать и перерабатывать отходы, а также создавать новые товары из вторичных ресурсов.

Предполагается, что стимулом для вхождения бизнеса в такие кластеры будут льготы и субсидии, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Предполагается, что переработка мусора в экотехнопарках сэкономит деньги не только инвесторам, но и населению — на платежках за вывоз мусора и стоимости конечной продукции на полках.

Ранее в Казани предложили перейти на раздельный сбор мусора за 4 года. За это время предполагается установить больше корзин по городу, в которые можно будет выбросить разного рода отходы.