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Мэр Казани: Европа достигла раздельного сбора отходов за 20 лет, а Казань должна за 4 года

16:33, 05.04.2018 6
Мэр Казани: Европа достигла раздельного сбора отходов за 20 лет, а Казань должна за 4 года
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в «Салават купере» прошла встреча мэра Казани с противниками мусоросжигательного завода.

На встрече градоначальнику было предложено поспособствовать раздельному сбору мусора вместо того, чтобы строить завод. Спикер заявила, что Европе потребовалось 20 лет на переход к цивилизованному раздельному сбору отходов. Мэр ответил, что на это у Казани есть 4 года.

В качестве реализации программы по раздельному сбору мэру было предложено установить больше корзин по городу, в которые можно выбрасывать разного рода отходы. Кроме того, было предложено ввести штрафы для тех, кто не хочет соблюдать правила по сбору мусора.

Мэр также отметил, что все замеры воздуха будут проводить ученые казанских институтов. А задать не озвученные ранее вопросы можно будет 14 апреля на встрече с инвестором.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Почему вы пишете с противниками встреча прошла, ведь встреча прошла с обыкновенными людьми?
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  • Анонимно 05 апр
    Забавные такие. Они хотят, чтобы увеличивали штраф за мусор, выброшенный не там. Ок. Вот только потом эти же люди, когда будут кидать окурок на землю, будут возмущаться конскими штрафами
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  • Анонимно 05 апр
    Боюсь, что 14 апреля будет такой же балаган, как и сегодня. Люди не готовы обсуждать нормально важные темы. Им важно, чтобы их услышали и в нижнюю чакру поцеловали. Можно хоть обложиться аргументами, как сегодня это Метшин сделал, только толку от этого? Никто не слышит.
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  • Анонимно 05 апр
    У нас за 200 лет
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  • Анонимно 05 апр
    Расшибемся в лепешку коровью за любимого мера!!!
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  • Анонимно 06 апр
    Мэр так и не сказал, куда он собирается везти отсортированный мусор. Если нет перерабатывающих заводов, зачем тогда сортировка?
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