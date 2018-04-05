Мэр Казани: Европа достигла раздельного сбора отходов за 20 лет, а Казань должна за 4 года

Сегодня в «Салават купере» прошла встреча мэра Казани с противниками мусоросжигательного завода.

На встрече градоначальнику было предложено поспособствовать раздельному сбору мусора вместо того, чтобы строить завод. Спикер заявила, что Европе потребовалось 20 лет на переход к цивилизованному раздельному сбору отходов. Мэр ответил, что на это у Казани есть 4 года.

В качестве реализации программы по раздельному сбору мэру было предложено установить больше корзин по городу, в которые можно выбрасывать разного рода отходы. Кроме того, было предложено ввести штрафы для тех, кто не хочет соблюдать правила по сбору мусора.

Мэр также отметил, что все замеры воздуха будут проводить ученые казанских институтов. А задать не озвученные ранее вопросы можно будет 14 апреля на встрече с инвестором.