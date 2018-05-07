В Сирии при крушении российского вертолета погибли оба пилота

В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Обе летчика погибли.

Вертолет разбился при выполнении планового полета на востоке Сирии. Тела двух летчиков доставлены на аэродром базирования, заявили в Минобороны.

По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Как сообщает «Коммерсантъ», вертолет Ка-52 «Аллигатор» разбился в ночь на 7 мая. По неофициальной версии, он был сбит радикальными исламистами из ПЗРК при проведении планового полета. Эта катастрофа стала первой для Ка-52, задействованных в сирийской кампании с марта 2016 года.

Ранее российский истребитель Су-30СМ упал в море на западе Сирии. В результате крушения оба пилота погибли. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы.