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Происшествия

В Сирии из-за птицы разбился российский истребитель, пилоты погибли

11:22, 03.05.2018

Российский истребитель Су-30СМ упал в море на западе Сирии, сообщили в Минобороны РФ. Оба летчика погибли.

«По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было», — цитирует заявление министерства ТАСС.

ЧП произошло в 9.35 мск, когда истребитель взлетал с авиабазы Хмеймим.

Происшествия
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