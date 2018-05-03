В Сирии из-за птицы разбился российский истребитель, пилоты погибли
Российский истребитель Су-30СМ упал в море на западе Сирии, сообщили в Минобороны РФ. Оба летчика погибли.
«По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было», — цитирует заявление министерства ТАСС.
ЧП произошло в 9.35 мск, когда истребитель взлетал с авиабазы Хмеймим.
fall of a #Russian plane in the sea off the port city of #Jabla in #Syria pic.twitter.com/M9b2loCTMAПроисшествия
— MOHAMMED GHORAB (@MGhorab3) 3 мая 2018 г.
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