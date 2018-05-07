Жители Чистополя остались без воды из-за аварии на водопроводе

Сегодня жители нескольких микрорайонов Чистополя остались без воды из-за аварии на водопроводной линии. Об этом сообщили «Чистопольские известия» со ссылкой на представителя водоканала.

Отключение воды затронуло жителей мебельной фабрики, мельничной площади, поселка Водников, центра города, поселка часового завода и микрорайона «Дом медиков».

По информации представителя Чистопольского водоканала, аварию на водопроводе устраняют. Предполагается, что подача воды будет восстановлена к 22 часам.

Тем не менее на момент написания новости микрорайоны города все еще оставались без воды.

Ранее в Цивильске около 15 тысяч человек остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе.