В Цивильске около 15 тысяч человек остались без холодной воды из-за аварии
В Цивильске (Республика Чувашия) около 15 тысяч человек остались без холодной воды в результате аварии. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на пресс-службу Минстроя Чувашии.
Уточняется, что авария произошла из-за прорыва на трубопроводе с холодной водой диаметром 500 мм.
Сейчас на месте ЧП работают коммунальные службы и аварийные бригады. О сроках восстановления подачи воды пока не сообщается.Происшествия
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