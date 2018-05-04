В Цивильске около 15 тысяч человек остались без холодной воды из-за аварии

В Цивильске (Республика Чувашия) около 15 тысяч человек остались без холодной воды в результате аварии. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на пресс-службу Минстроя Чувашии.

Уточняется, что авария произошла из-за прорыва на трубопроводе с холодной водой диаметром 500 мм.

Сейчас на месте ЧП работают коммунальные службы и аварийные бригады. О сроках восстановления подачи воды пока не сообщается.