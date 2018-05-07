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Бизнес

«Севергрупп» Мордашова создала компанию под медицинские проекты

19:08, 07.05.2018
«Севергрупп» Мордашова создала компанию под медицинские проекты
Фото: goverment.ru

Группа компаний «Севергрупп», деятельность которой связана с осуществлением долгосрочных инвестиций в интересах Алексея Мордашова, создала компанию ООО «Севергрупп медицина». Информация об этом появилась в системе «СПАРК-Интерфакс».

В компании Мордашова уточнили, что новая организация создана для реализации проектов в медицинской сфере, в которые инвестирует «Севергрупп», передает «Интерфакс».

В прошлом году «Севергрупп» приобрела контрольную долю ООО «Ава-Петер» (владеет частными клиниками «Ава-Петер» и «Скандинавия»), став владельцем около 98% медкомпании.

«Ава-Петер» является одной из крупнейших медицинских компаний. Она управляет 18 клиниками в Санкт-Петербурге, Вологде и Казани под брендами «Скандинавия» и «Ава-Петер», а также собственной аптечной сетью. В Казани подразделение носит название «Ава-Казань».

Бизнес
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