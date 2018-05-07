«Севергрупп» Мордашова создала компанию под медицинские проекты

Группа компаний «Севергрупп», деятельность которой связана с осуществлением долгосрочных инвестиций в интересах Алексея Мордашова, создала компанию ООО «Севергрупп медицина». Информация об этом появилась в системе «СПАРК-Интерфакс».

В компании Мордашова уточнили, что новая организация создана для реализации проектов в медицинской сфере, в которые инвестирует «Севергрупп», передает «Интерфакс».

В прошлом году «Севергрупп» приобрела контрольную долю ООО «Ава-Петер» (владеет частными клиниками «Ава-Петер» и «Скандинавия»), став владельцем около 98% медкомпании.

«Ава-Петер» является одной из крупнейших медицинских компаний. Она управляет 18 клиниками в Санкт-Петербурге, Вологде и Казани под брендами «Скандинавия» и «Ава-Петер», а также собственной аптечной сетью. В Казани подразделение носит название «Ава-Казань».