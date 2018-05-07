Россия с 7 мая вводит ограничения на ввоз свинины из Венгрии

С понедельника, 7 мая, Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз свиней и продукции свиноводства из Венгрии в связи с ухудшением обстановки по африканской чуме свиней.



Временные ограничения вводятся на поставки в Россию со всей территории Венгрии живых свиней, продуктов убоя свиней, мяса свинины и продукции, содержащей мясо свинины, эмбрионов свиней и спермы хряков, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, Россельхознадзор с 1 мая снял ограничения по предприятиям на ввоз в Россию томатов из Турции. Экспорт разрешен из мест производства, свободных от томатной моли.