Экс-уфимец Александр Зинченко уронил чемпионский Кубок английской Премьер-Лиги
Команда Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» получила чемпионский кубок за победу в Английской футбольной Премьер-лиге сезона 2017/2018.
Напомним, «горожане» обеспечили себе чемпионство за несколько туров до окончания турнира.
Медали чемпионов им вручили накануне на домашнем стадионе «Этихад» после уже ничего не решающего матча против скромного «Хаддерсфилд Тауна», который получил в подарок очко в борьбе за выживание. Этот поединок завершился миром — 0:0.
Золото получил и бывший игрок «Уфы» — молодой украинский полузащитник Александр Зинченко, перешедший в английский клуб летом 2016 года.
Зинченко может считаться обладателем и Кубка Лиги, который также выиграли манчестерцы.
Александр прикоснулся к чемпионскому кубку в буквальном смысле. На церемонии награждения он случайно задел трофей спиной, после чего тот оказался на земле. Однако кубок не пострадал, его быстро вернули на законное место.СпортФутбол Башкортостан
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