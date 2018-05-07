Путин наградил бывшую главу СКР по Пермскому краю медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении бывшего руководителя Следственного управления СК по Пермскому краю Марины Заббаровой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Звание присвоено «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».
3 мая Путин уволил пять генералов МВД и СК, в том числе и Заббарову.ОбществоВласть
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