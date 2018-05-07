В Таиланде оправдали челнинку по делу о торговле наркотиками

Правоохранительные органы Таиланда прекратили уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Набережных Челнов Риммы Кукановой, подозреваемой в причастности к торговле наркотиками.



«Подробности мы не выясняли, но адвокат Кукановой сообщил, что дело закрыто, а сама она вернулась в Россию несколько дней назад», — передает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом в Таиланде Владимира Соснова.

Гражданка России была взята под стражу на острове Пханган в провинции Сураттхани на юге королевства в середине января. Сообщалось, что в доме россиянки и ее американского друга были найдены наркотики, в том числе амфетамин.

Напомним, россиянку задержали вместе с гражданином США в результате спецоперации, в ходе которой сотрудник полиции выступил в роли покупателя наркотиков.