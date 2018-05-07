Казанца не стали сажать за сдачу в металлолом раритетного Мерседеса

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К условному сроку приговорил сегодня Вахитовский райсуд Казани 52-летнего безработного Игоря Кудрявцева. Он признан виновным в краже ретро-автомобиля Mercedes-Benz Pullman 1937 года из гаража предпринимателя Камиля Шайдарова.

Вину Кудрявцев не признал, настаивал на оправдании. Гособвинитель в прениях просил для него условный срок в три года. Суд постановил наказать Кудрявцева 2 годами лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года.

Напомним, по версии следствия автораритет был похищен минувшей осенью, распилен на части и сдан в металлолом всего за 18 тысяч рублей. Именно эту сумму следствие оценило как ущерб, хотя владелец настаивал на сумме под 2 млн рублей.