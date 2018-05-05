Дмитрий Брагин победил в первой гонке этапа «Смоленское кольцо»

Пилот команды «ТаифМоторСпорт» Дмитрий Брагин стал победителем первой гонки этапа «Смоленское кольцо» в классе «Туринг».

Он опередил своего ближайшего преследователя Ивана Лукашевича на 4,79 секунд. Третьим стал Роман Голиков, отставший от победителя на более чем 10 секунд.

После финиша Брагин в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал свое выступление, посвятив победу отцу.

«Я с первых минут гонки лидировал и старался просто ехать методично, бодро. Иван почему-то отставал, хотя ехал на более лёгкой машине. Я думал он навяжет очень серьёзную борьбу, готовился к этому. Тем более у меня машина на 75 кг тяжелее. Но как показала практика, автомобиль с секвентальной коробкой гораздо быстрее. А эту победу хотел бы посвятить моему отцу», — сказал Брагин.

Напомним, Дмитрий Брагин перед гонкой занимал второе место, отвоеванное в квалификации.



