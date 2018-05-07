Доход самого богатого депутата Казгордумы оказался в 162 раза больше, чем у мэра Казани

Самым состоятельным депутатом Казанского городской думы стал президент ООО «УК КАН АВТО» Александр Колесов. За 2017 год он задекларировал 703,4 млн рублей дохода. В сравнении с 2016 годом его доходы выросли в 23,8 раза.



Также добавим, что это в 161,6 раза больше, чем получил за весь 2017 год мэр города. Градоначальник задекларировал 4,4 млн рублей.

В декларации Колесов указал сразу две причины своего обогащения: это, во-первых, «накопления за предыдущие годы» в размере 675,6 млн рублей (в прошлом году этих накоплений почему-то не было) и в том же размере — «родственный перевод», пишет «Реальное время».

Издание отмечает, что кроме Колесова благосостояние выросло у всей Казгордумы в целом. Если в 2016 году суммарно депутаты заработали 380 млн рублей, то в 2017 году отчитались о 1,6 млрд рублей.

Подробности — в материале «Реального времени».