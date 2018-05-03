Глава Казани возглавил список самых богатых глав районов РТ по семейному доходу — 94,3 млн рублей

Совокупный доход семьи градоначальника Казани по итогам 2017 года составил 94,3 млн рублей — больше, чем у семей других глав муниципальных образований РТ. Об этом сегодня на брифинге рассказала официальный представитель правительства РТ Лилия Галимова.

На втором месте идет глава Буинского района Марат Заббаров с семейным доходом в 56,1 млн рублей.

Далее идут глава Нижнекамского района Айдар Метшин (28,6 млн рублей), глава Актанышского района Энгель Фаттахов (11,7 млн рублей) и глава Нурлатского района Алмаз Ахметшин (6 млн рублей).

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года президент Татарстана Рустам Минниханов заработал 7,8 млн рублей.

