Илон Маск откроет кондитерскую фабрику из-за спора с Уорреном Баффетом

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск устроил заочный спор о бизнес-моделях с главой Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом.



На собрании акционеров Tesla 2 мая Маск раскритиковал предложенную Баффетом идею «экономического рва» — долгосрочного конкурентного преимущества, позволяющего получать выручку более высокую, чем в среднем по отрасли, передает «Коммерсант».

Три дня спустя, 5 мая — на собрании акционеров Berkshire Hathaway — Уоррен Баффет отметил, что «экономический ров» прекрасно подходит для множества компаний, в том числе его собственной кондитерской фабрики See's Candies.

«Илон может преобразить любые сферы жизни. Но я не думаю, что ему удастся победить нас в кондитерском бизнесе. Вокруг нас слишком хорошие рвы», — отметил Баффет.

Илон Маск отреагировал на заявление Уоррена Баффета в своем Twitter.

«Я открываю кондитерскую фабрику и думаю, это будет увлекательно», — написал основатель Tesla.

Ранее стало известно, что Tesla за год увеличила убыток вдвое — до рекордных $709 миллионов.