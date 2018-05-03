Новости бизнеса

09:31 МСК
Новости раздела
Бизнес

Tesla за год увеличила убыток вдвое – до рекордных $709 миллионов

09:04, 03.05.2018
Tesla за год увеличила убыток вдвое – до рекордных $709 миллионов
Фото: commons.wikimedia.org / Mariordo

Чистый убыток компании Tesla за I квартал 2018 года составил $709,6 млн. В аналогичном периоде 2017 года компания отчитывалась об убытке в $330,3 млн.

Потери за январь-март 2018 года стали рекордным квартальным убытком за всю историю существования автопроизводителя, пишет Reuters. Выйти в прибыль компания собирается в III квартале 2018 года. Для этого Tesla должна выпускать по 5 тыс. машин Model 3 в неделю.

Из опубликованного отчета компании следует, что за указанный период выручка предприятия превысила $3,4 млрд. Из них $2,561 млрд – деньги от продажи машин.

БизнесРозничная торговляТранспортАналитикаПромышленностьМашиностроение
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также