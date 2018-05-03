Tesla за год увеличила убыток вдвое – до рекордных $709 миллионов

Чистый убыток компании Tesla за I квартал 2018 года составил $709,6 млн. В аналогичном периоде 2017 года компания отчитывалась об убытке в $330,3 млн.



Потери за январь-март 2018 года стали рекордным квартальным убытком за всю историю существования автопроизводителя, пишет Reuters. Выйти в прибыль компания собирается в III квартале 2018 года. Для этого Tesla должна выпускать по 5 тыс. машин Model 3 в неделю.

Из опубликованного отчета компании следует, что за указанный период выручка предприятия превысила $3,4 млрд. Из них $2,561 млрд – деньги от продажи машин.