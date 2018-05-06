Во время сплава по реке Кубани погибли двое туристов из Ульяновска
В Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии погибли туристы из Ульяновска — 61-летняя женщина и 75-летний мужчина.
Они в составе зарегистрированной туристической группы из девяти человек сплавлялись на катамаране по реке Кубани. Остальные семь человек не пострадали.
«В районе между селами Важное и Красногорское двое не удержались и упали в реку. Их тела достали спасатели», — сообщает ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.
Ранее сообщалось, что два катамарана с девятью туристами столкнулись на реке Малый Инзер в Башкирии. В результате инцидента погибла женщина.Происшествия
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