Во время сплава по реке Кубани погибли двое туристов из Ульяновска

В Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии погибли туристы из Ульяновска — 61-летняя женщина и 75-летний мужчина.



Они в составе зарегистрированной туристической группы из девяти человек сплавлялись на катамаране по реке Кубани. Остальные семь человек не пострадали.

«В районе между селами Важное и Красногорское двое не удержались и упали в реку. Их тела достали спасатели», — сообщает ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

Ранее сообщалось, что два катамарана с девятью туристами столкнулись на реке Малый Инзер в Башкирии. В результате инцидента погибла женщина.