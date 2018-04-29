Туристка погибла при столкновении катамаранов в Башкирии

Два катамарана с девятью туристами столкнулись на реке Малый Инзер в Башкирии. В результате инцидента погибла женщина, передает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«Столкнулись и перевернулись два катамарана с девятью туристами. Помощь понадобилась одной женщине 29 лет, спасатели вытащили ее из воды. Она чувствует себя удовлетворительно, в медицинской помощи не нуждается. К сожалению, в результате происшествия погибла 33-летняя женщина», — говорится в сообщении.

По информации спасателей, столкновение произошло во время прохождения катамаранами порога Айгир в воскресенье в 17.30 по местному времени (15.30 мск).