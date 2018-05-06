Volkswagen может взыскать с экс-главы концерна возмещение убытков за «дизельный скандал»

Автомобильный концерн Volkswagen может потребовать от бывшего главы Мартина Винтеркорна возмещения убытков, которые возникли в связи со скандалом с дизельными двигателями.



Возможность такого шага рассматривается наблюдательным советом концерна уже на протяжении долгого времени, но решение пока не принято, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на представителя руководства Volkswagen Михаэля Бренделя. Сколько может потерять Винтеркорн не уточняется.

Концерн оказался в центре «дизельного скандала» в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что VW сознательно искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу.

Ранее стало известно, что в отставку ушел председатель правления немецкого автоконцерна Volkswagen Group Маттиас Мюллер, его место занял Герберт Диес.