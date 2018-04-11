Глава Volkswagen покинет свой пост

Председатель правления немецкого автоконцерна Volkswagen Group Маттиас Мюллер покинет свой пост. Это решение будет принято на заседании наблюдательного совета компании 20 апреля.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на зарубежные СМИ, место Мюллера займет топ-менеджер Volkswagen Герберт Диес.

В сообщении компании говорится, что в руководстве Volkswagen Group в ближайшем будущем произойдут перестановки.

«Volkswagen рассматривает варианты дальнейшего развития структуры управления группы, которое также будет связано с кадровыми изменениями в правлении и изменениями обязанностей членов совета директоров», — сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что Volkswagen выделит производство грузовиков в отдельную структуру для подготовки ее к IPO.