Навального отпустили из-под стражи до суда
Задержанный за организацию несогласованного митинга в Москве Алексей Навальный рассказал о своем освобождении из ОВД Красносельского района Москвы.Об этом он сообщил в своем Twitter.
«На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда», — написал он.
Накануне в Дербышках начался митинг активистов Алексея Навального «Он нам не царь».
Митинги запланированы сегодня в 90 городах по всей стране. В Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах мероприятия не санкционированы. Среди целей акции политик называл борьбу с коррупцией, бедностью и неравенством, а также протест против блокировки Telegram.
О том, как прошел митинг в Казани, в материале «Реального времени».ОбществоВласть
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