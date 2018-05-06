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Навального отпустили из-под стражи до суда

06:58, 06.05.2018
Навального отпустили из-под стражи до суда
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Задержанный за организацию несогласованного митинга в Москве Алексей Навальный рассказал о своем освобождении из ОВД Красносельского района Москвы.Об этом он сообщил в своем Twitter.

«На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда», — написал он.

Накануне в Дербышках начался митинг активистов Алексея Навального «Он нам не царь».

Митинги запланированы сегодня в 90 городах по всей стране. В Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах мероприятия не санкционированы. Среди целей акции политик называл борьбу с коррупцией, бедностью и неравенством, а также протест против блокировки Telegram.

О том, как прошел митинг в Казани, в материале «Реального времени».

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