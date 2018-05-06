Новый министр культуры РТ и другие чиновники прочтут в Казани письма фронтовиков ВОВ

Министр культуры РТ Ирада Аюпова, директор комитета содействия развитию туризма Казани Дарья Санникова и другие 7 мая в Казанской ратуше прочтут письма, отправленные и полученные фронтовиками Великой Отечественной войны в рамках проекта «Живые письма. Продолжение».

Организаторы акции отмечают, что в этом году рассказ о том, чем жили города Татарской АССР в военное время, будет составлен не только из реальных писем тех лет, но и из дневников, стихотворений и пьес.

Так, воспоминания дочери писателя Бориса Левина прочтет министр культуры РТ Ирада Аюпова, письмо погибшего зимой 1941 года фронтовика зачитает танцовщица Гульнара Хамзина, строчки из дневника девочки-подростка — журналист Радиф Кашапов, воспоминания об авторе стихотворения «Землянка» — директор комитета содействия развитию туризма Казани Дарья Санникова. Кроме того в проекте поучаствуют начальник управления культуры Казани Азат Абзалов и композитор Эльмир Низамов, пишет «Татар-информ».

3 мая стало известно, что бывший руководитель Госкомитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова назначена министром культуры РТ.