Пашинян назвал условия, при которых покинет пост премьер-министра Армении

Кандидат в премьер-министры Армении и глава фракции блока «Выход» Никол Пашинян заявил, что в случае его избрания, он покинет пост, если в стране будут созданы условия для демократических выборов.

«В случае моего избрания премьер-министром в тот момент, когда я увижу, что есть полноценные условия для проведения действительно демократических, законных, прозрачных и легитимных выборов, я подам в отставку», — цитирует его News.am.



3 мая Пашиняна повторно выдвинули на пост премьер-министра Армении.