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Пашинян назвал условия, при которых покинет пост премьер-министра Армении

22:30, 05.05.2018
Пашинян назвал условия, при которых покинет пост премьер-министра Армении
Фото: скриншот видео youtube.com

Кандидат в премьер-министры Армении и глава фракции блока «Выход» Никол Пашинян заявил, что в случае его избрания, он покинет пост, если в стране будут созданы условия для демократических выборов.

«В случае моего избрания премьер-министром в тот момент, когда я увижу, что есть полноценные условия для проведения действительно демократических, законных, прозрачных и легитимных выборов, я подам в отставку», — цитирует его News.am.

3 мая Пашиняна повторно выдвинули на пост премьер-министра Армении.

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