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США отменили беспошлинный ввоз 155 видов товаров с Украины

20:15, 05.05.2018
США отменили беспошлинный ввоз 155 видов товаров с Украины
Фото: pixabay.com

США отменили беспошлинный ввоз 155 видов товаров с Украины.

«Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, лёгкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы», — говорится в сообщении украинского Минэкномразвития.

Там подчеркнули, генерализованная система преференций даёт возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров с Украины.

Ранее Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что США столкнутся с «тройной реакцией», если не откажутся от идеи ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС.

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