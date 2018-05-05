США отменили беспошлинный ввоз 155 видов товаров с Украины

США отменили беспошлинный ввоз 155 видов товаров с Украины.

«Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, лёгкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы», — говорится в сообщении украинского Минэкномразвития.

Там подчеркнули, генерализованная система преференций даёт возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров с Украины.

Ранее Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что США столкнутся с «тройной реакцией», если не откажутся от идеи ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС.